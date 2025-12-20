Gümüşten yeni rekor

Gümüş, ons başına 67 doların üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

Gümüşün ons fiyatı, tarihinde ilk kez 67 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

Bloomberght'de yer alan habere göre, gümüş bu yıl yüzde 133 değer kazandı.

Piyasalarda gümüş, değerli metaller arasında en güçlü performans gösteren varlıklar arasında öne çıkıyor.

YATIRIMCILARIN GÜMÜŞE TALEBİ YÜKSELDİ

Faiz oranlarının düşmesi, mali endişelerin artması ve genel ekonomik belirsizliğin güvenli limanlara ve daha yüksek getirili varlıklara yönelmeye neden olmasıyla, yatırımcıların gümüş ve diğer değerli metallere olan talebi bu yıl yükseldi.

Bu eğilim, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların gümüş borsa yatırım fonlarına rekor düzeyde giriş yapmasına yansıdı.

Ek destek, özellikle hızla büyüyen güneş enerjisi, elektrikli araç ve veri merkezi sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep tarafından sağlandı.

Arz tarafında, gümüş bu yıl Londra piyasasında sıkışıklıkla karşı karşıya kaldı ve bu sıkışıklığın 2026 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.