Gün, silah sesleriyle başlıyor

İlayda SORKU

2000’lerin başında Genel Avlak olarak ilan edilen Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, her sabah gün doğmadan başlayan silah sesleri sebebiyle endişeli. Av sahası ilan edildiği dönemde yerleşim alanı olmayan bölge, avcıların sıkça uğradığı bir genel avlak haline getirildi. Ancak mahalle, geçen yıllar içinde, hızla gelişerek otellerin ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bir yaşam merkezi haline geldi.

MÜDAHALE EDİLMİYOR

Necati Başkırt İlköğretim Okulu’nun avlanma bölgesinin yakınında bulunması ve çocukların avlanma seslerinin eşliğinde okula gitmek zorunda kalması ailelerin kaygılarını artırdı. Avlanma faaliyetleri, bölge halkının can güvenliği konusunda büyük bir endişe kaynağı haline geldi.

Ayrıca, bölgede arı kuşu gibi avlanması yasak olan türler de bulunuyor. Pek çok farklı kuruma şikâyette bulunan bölge halkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yaptığını ancak avcıların ruhsatlı olduğu gerekçesiyle herhangi bir müdahalede bulunulmadığını belirtti.

Polise, jandarmaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve CİMER’e defalarca kez şikâyette bulunduğunu aktaran Damla Ulukol, “Sitelerin arkasında avlanıyorlar. Yan tarafta da okul var. Çocuklar okula giderken kulaklarını kapatıp yürüyorlar yolda, öyle bir silah sesi düşünün” dedi.

Bölgede ikamet eden Ali Aksu ise bölgede 30’dan fazla beş yıldızlı otel olduğuna dikkat çekerek, “Turistler de rahatsız oluyor bizim kadar. Bir saçma sekse, herhangi bir yurttaşın, bir çocuğun başına bir şey gelse… Kim hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ MEYDANI GİBİ

Çocuğunu güvenlik kaygısıyla okula servisle göndermek zorunda kaldığını belirten bir başka bölge sakini Tuğba Tığlı ise, "İki adımlık yol için çocuğumu servise vermek zorunda kaldım. Sabah saatlerinde de okul saatinde de oluyor silah sesleri. Okul ve evler bu kadar yakınken avlanmaların devam etmesi akıl alır gibi değil” diye konuştu.

Turizm bölgesinin ardında birçok kooperatif ve konut olduğunu belirten Tandoğan Arıbaş ise, şunları aktardı:

“Cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere sabahları saat 6'dan başlamak üzere savaş meydanı gibi oluyor etraf. Zehir ettiler hayatı bize, kuş bize doğru uçsa bizi vuracaklar.”

Öte yandan Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde de durum pek farklı değil. Aynı avlanma sorunuyla karşı karşıya olan bölge sakinleri, uzun süredir yetkililere başvuruda bulunmalarına rağmen sorunun çözülmediğini ifade etti.

Kadriye Mahallesi sakinlerinden Sina Akkor, bölgedeki Acısu Deresi’nde avlanmaların sürdüğünü belirterek, "Avcılar kuş sesi çıkaran teypler kullanıyor. Tüm gece o teypler çalıyor, tüm kuşları oraya topluyorlar. Sonra sabah o teybi kapatıp toplanan kuşları vuruyorlar. Geçen sene şikâyet ettiğimizde, polis bunun yasak olduğunu ve yüksek bir para cezası kesileceğini söyledi ama teybin kime ait olduğunu bulamadıkları için ceza da kesemiyorlar” diye konuştu.