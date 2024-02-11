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Gün ve saat verildi: İstanbul için yağış uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, yarın İstanbul'a yağış geleceğini belirterek, öğle saatlerine dikkat çekti.

Güncel
  • 11.02.2024 12:16
  • Giriş: 11.02.2024 12:16
  • Güncelleme: 11.02.2024 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
Gün ve saat verildi: İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış beklenirken, gün ve saat verilerek uyarıda bulunuldu.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın (12 Şubat) yağmur geleceğini belirtti.

Yağışların kuvvetli olmayacağını aktaran Şen, öğle saatlerine dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da 12 Şubat Pazartesi ve 13 Şubat Salı günleri 'sağanak yağışlı', 14 Şubat Çarşamba ve 15 Şubat Perşembe günleri 'yağmurlu' olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da sıcaklığın en düşük 11 derecek, en yüksek 17 derece olacağını tahmin ediyor.

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