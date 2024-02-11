Gün ve saat verildi: İstanbul için yağış uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, yarın İstanbul'a yağış geleceğini belirterek, öğle saatlerine dikkat çekti.

İstanbul için yağış beklenirken, gün ve saat verilerek uyarıda bulunuldu.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın (12 Şubat) yağmur geleceğini belirtti.

Yağışların kuvvetli olmayacağını aktaran Şen, öğle saatlerine dikkat çekti.

Bugün İstanbul p.bulutlu 17 C. Yarın öğlen yağmur gelecek kuvvetli değil. İzmir ve Antalya Yağmurlu 18, Ankara 15, Samsun 22, Malatya 11, Urfa 18 C. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 11, 2024

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da 12 Şubat Pazartesi ve 13 Şubat Salı günleri 'sağanak yağışlı', 14 Şubat Çarşamba ve 15 Şubat Perşembe günleri 'yağmurlu' olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da sıcaklığın en düşük 11 derecek, en yüksek 17 derece olacağını tahmin ediyor.