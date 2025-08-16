Günay Güvenç kimdir? Günay Güvenç kaç yaşında ve hangi takımda?

Türk futbolunun tecrübeli kalecilerinden biri olan Günay Güvenç, kariyeri boyunca hem Süper Lig’de hem de alt liglerde önemli performanslar göstermiştir. Günümüzde Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncu, kaleciliği ve tecrübesiyle dikkat çekmektedir.

GÜNAY GÜVENÇ KAÇ YAŞINDA

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 tarihinde Neu-Ulm, Almanya’da dünyaya gelmiştir. 34 yaşındaki deneyimli file bekçisi, uzun yıllar boyunca Türk futbolunun farklı takımlarında forma giymiştir.

BOYU, MEVKİİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

1,87 metre boyundaki Günay Güvenç, kaleci pozisyonunda oynamaktadır. Boy avantajı ve refleksleri sayesinde ceza sahasında güven veren bir isimdir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Günay Güvenç, Türkiye A2 Milli Takımı’nda da forma giymiştir.

KARİYER BAŞARILARI

Başarılı kaleci, kulüp kariyerinde çeşitli şampiyonluklar ve kupalar kazanmıştır:

3 kez lig şampiyonluğu

1 kez kupa şampiyonluğu

1 kez süper kupa şampiyonluğu

Bu başarılar, Günay Güvenç’in kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından olmuştur.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PİYASA DEĞERİ

1 Ağustos 2023 tarihinde Gaaziantep FK'dan Galatasaray'a transfer olan Günay Güvenç’in kontratı 30 Haziran 2028’e kadar devam etmektedir. Deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro'dur.