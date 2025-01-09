“Günaydın Çorbası” 154 bin kişiye ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Günaydın Çorbası” sabahın erken saatlerinde yurttaşlarla buluşuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin, Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde iki noktada, Uncubozköy Yerleşkesi’nde bir noktada ve Gençlik Parkı Manisa Lisesi önünde olmak üzere dört farklı noktada dağıtılan çorbalar, soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor. Günlük 2 bin çorba dağıtımı yapılırken hizmetten öğrenciler başta olmak üzere işe gidenler ya da iş dönüşü evine gitmek isteyen yurttaşlar da faydalanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, gençlerin geleceği için eğitimin önemini vurgulayarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmayı görev biliyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz çevrimiçi canlı ders desteği ve ücretsiz ring seferleri gibi projelerimize bir yenisini ekleyerek, Günaydın Çorbasıyla öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları sabahları da yalnız bırakmıyoruz. Bugüne kadar toplamda 154 bin öğrencimize çorba ulaştırdık. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hepsi projeden memnun. Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.