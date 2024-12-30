Günçalı, İliç olmasın

Tokat’ın Günçalı köyünde Alevilerin kutsal saydığı ‘Çal Baba’ tepesinde altın madeni için verilen ruhsatın iptali için açılan dava bugün saat 14.00’te Tokat İdare Mahkemesi’nde görülecek. Davalarına destek çağrısı yapan halk ‘‘Birlikte olduğumuzda daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden sesimizi hep birlikte yükseltmek için davamıza destek olmanıza bekliyoruz’’ dedi.

Tokat Merkez’de HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., 14 Mayıs 2023’te, seçim sabahı ekipman ve sondaj makineleri ile Günçalı Köyü’ne giderek kazı işlemi başlatmak istemiş, bunun üzerine köylüler direnişe geçmişti.

Alevi yurttaşlar için kutsal sayılan Çal Baba ziyaretinin de bulunduğu alanda köylerini korumak için mücadele eden halk, hukuki mücadelede başlattı. Dava öncesi gazetemize değerlendirme yapan Günçalı Köyü Dernek Başkanı Nuri Güner "MAPEG, 50 bin hektara yakın bir yerde siyanürlü maden arama ruhsatı verdi. Ruhsat sahasının içinde Alevilerin ziyaret yeri Çal Baba da var. Ruhsat iptali için açılan davamıza herkesi bekliyoruz. Günçalı, İliç’e dönüşmesin’’ diye konuştu.

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SANATÇILAR DESTEK VERDİ

Günçalı’daki maden direnişinin görüntülerinin yer aldığı ve mücadeleye dikkat çeken görüntülerden bir klip hazırlayan halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, ‘‘Köyümüzde maden istemiyoruz’’ dedi. Sanatçı Mustafa Özarslan ise ‘‘Çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir dünyaya sahip çıkalım’’ diye konuştu.