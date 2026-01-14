Güncel Altın Fiyatları: Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Bilezik, Hamit Altın Kaç Lira? (14 Ocak 2026 Çarşamba)

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ziynet altın türlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Küresel ons fiyatındaki yükseliş ve döviz cephesindeki dalgalanma, iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BUGÜN GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Bugün gram altın fiyatı alışta 6.414,39 TL, satışta ise 6.415,20 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, son verilere göre yüzde 0,81 oranında değer kazanmış durumda.

Gram Altın Fiyatları

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 6.415,20 2 Gram 12.830,40 5 Gram 32.076,00 10 Gram 64.152,00 20 Gram 128.304,00 30 Gram 192.456,00 50 Gram 320.760,00 100 Gram 641.520,00 1 Kilo (1000 gr) 6.415.200,00

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ LİRA?

Ziynet altın türlerinde de yükseliş eğilimi sürüyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları sabah saatlerinde şöyle:

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) Çeyrek Altın 10.595,00 Yarım Altın 21.190,00 Cumhuriyet Altını 42.218,00 Tam Altın 42.062,71 Ata Altın 43.611,03

HAMİT VE REŞAT ALTINI FİYATLARI

Koleksiyon ve yatırım amaçlı tercih edilen hamit ve reşat altını fiyatları da güncellendi. Özellikle kulplu altın türlerinde fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor.

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) Hamit Altını 42.250,95 Reşat Altını 42.250,95 Kulplu Reşat Altını 42.253,20

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Takı ve yatırım amaçlı alınan 22 ayar bilezik fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Özellikle düğün sezonu yaklaşırken bilezik fiyatları yakından takip ediliyor.

22 Ayar Bilezik Fiyat Tablosu

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 5.919,98 5 Gram 29.599,90 10 Gram 59.199,80 20 Gram 118.399,60 30 Gram 177.599,40

ONS VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.635,10 dolar seviyesinde işlem görüyor. Külçe altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Altın Türü Fiyat Altın (ONS) 4.635,10 $ Altın ($/kg) 147.853,00 $ Altın (Euro/kg) 172.301,00 € Külçe Altın ($) 148.900,00 $

Hamit altın ile cumhuriyet altını aynı mı?

Ağırlıkları benzer olsa da basım dönemleri ve isimleri farklıdır. Fiyatları ise çoğu zaman birbirine çok yakındır.