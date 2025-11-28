Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Ons Altın Analizi (28 Kasım 2025 Cuma Güncel)

Altın, yüzyıllardır hem yatırım aracı hem de hediyelik olarak vazgeçilmez bir yere sahiptir. Özellikle ekonomik dalgalanmaların arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Güncel altın fiyatları, altın türlerine göre alış-satış değerleri ve altın hesaplama yöntemleri şöyle:

BUGÜNÜN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aşağıdaki tablo, Bigpara verilerine göre 09:06 saatinde ölçülen güncel altın türlerinin alış, satış ve değişim oranlarını göstermektedir.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.719,94 5.720,87 0,80% 09:06 22 Ayar Bilezik 5.282,19 5.323,85 0,64% 09:06 Çeyrek Altın 9.450,00 9.551,00 0,70% 09:06 Yarım Altın 18.900,00 19.103,00 0,71% 09:06 Cumhuriyet Altını 37.683,00 38.054,00 0,70% 09:06 Reşat Altını 37.715,47 38.086,95 0,79% 09:06 Has Altın 5.690,70 5.693,30 0,82% 09:06 Altın (ONS) 4.183,60 $ 4.184,31 $ 0,59% 09:21 Gümüş (TL/GR) 73,83 73,93 1,39% 09:06

ALTIN NEDEN GÜVENİLİR BİR YATIRIM ARACIDIR?

Altın, kriz dönemlerinde para birimlerinin değer kaybetmesine karşın daha küresel ve dayanıklı bir değer koruma aracı olarak kabul edilir. İşçiliğin az olduğu gram altın ve külçe altın yatırım için daha çok tercih edilirken, bilezik, çeyrek ya da Reşat altını gibi türler hem hediye hem de yatırım amaçlı kullanılmaktadır.

Altın Hesaplama Nasıl Yapılır?

Altın fiyatı hesaplamalarında alış veya satış değerine göre gram, bilezik ya da çeyrek altın dönüşümleri yapılır. Özellikle altın hesaplama aracı ile gram altından çeyrek altına kolayca dönüşüm sağlanabilir.

Altın Türlerinin Kullanım Amaçları

Gram Altın: İşçiliği düşük olduğundan yatırım için idealdir.

İşçiliği düşük olduğundan yatırım için idealdir. Çeyrek Altın: Hediye ve yatırım arasında dengeli bir seçenektir.

Hediye ve yatırım arasında dengeli bir seçenektir. 22 Ayar Bilezik: Hem süs hem de yatırım için tercih edilir.

Hem süs hem de yatırım için tercih edilir. Cumhuriyet Altını: Yatırımcılar tarafından sık tercih edilen yüksek değerli üründür.

ALTIN PİYASASINDA DEĞİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altının fiyatı, ons altın değerine, döviz kurlarına, küresel ekonomik gelişmelere ve yerel talebe göre sürekli değişir. Özellikle ABD doları ile altın fiyatı arasında güçlü bir ters korelasyon bulunur.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın alış 5.719,94 TL, satış 5.720,87 TL’dir.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın alış 9.450,00 TL, satış 9.551,00 TL’dir.

Cumhuriyet altını fiyatı nedir?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.683,00 TL, satış fiyatı ise 38.054,00 TL’dir.

Altın neden güvenilir liman olarak görülür?

Altın, para birimlerine göre daha az değer kaybı yaşar ve global ekonomik krizlerden daha az etkilenir.

Ons altın ne kadar?

Ons altın alış 4.183,60 $, satış 4.184,31 $ seviyesindedir.

Altın fiyatları sürekli değişkenlik gösterdiği için yatırım yapmadan önce güncel alış-satış değerlerini takip etmek büyük önem taşır. Altın verileri sayesinde, altın piyasasına dair daha bilinçli yatırım kararları alabilirsiniz.