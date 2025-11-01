Güncel Altın Fiyatları (Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Bilezik)
1 Kasım 2025 verilerine göre gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatları yatırımcıların ve kuyumcuların en çok takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Piyasalarda son güncellemeye göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ile 22 ayar bilezik değerleri aşağıda yer almaktadır. Güncel rakamlar ve detaylı tabloyla siz de altın yatırımlarınızı takip edebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI (01 KASIM 2025 GÜNCEL VERİLER)
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Güncelleme Saati
|Gram Altın (24 Ayar)
|5.411,59
|5.412,39
|-0,33%
|23:59
|22 Ayar Altın (Gram)
|5.108,26
|5.356,13
|-0,74%
|23:54
|Çeyrek Altın
|9.154,00
|9.258,00
|-0,74%
|23:54
|Yarım Altın
|18.307,00
|18.504,00
|-0,74%
|23:54
|Tam Altın
|36.190,41
|36.905,30
|0,46%
|17:11
|22 Ayar Bilezik (Gram)
|5.118,47
|5.170,40
|-0,53%
|08:08
BİLEZİK FİYATLARI (5, 10, 20, 30 GRAM)
22 ayar bilezik fiyatları, gram fiyatı üzerinden hesaplanır. Aşağıda örnek hesaplama tablosu yer almaktadır.
|Bilezik Gramı
|Yaklaşık Fiyat (TL)
|5 Gram
|≈ 25.852 TL
|10 Gram
|≈ 51.704 TL
|20 Gram
|≈ 103.408 TL
|30 Gram
|≈ 155.112 TL
ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL DURUM
Gram Altın
Gram altın 5.412 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel altın ons fiyatı ve dolar/TL paritesi gram altın fiyatında belirleyici rol oynuyor.
22 Ayar Altın
22 ayar altın kuyumcularda sıklıkla bilezik ve takı üretiminde kullanılır. Gram fiyatı 5.356 TL civarında seyretmektedir.
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın
Çeyrek altın 9.258 TL, yarım altın 18.504 TL, tam altın ise 36.905 TL seviyesindedir. Bu altın türleri düğün ve yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen ürünlerdir.
Bilezik Fiyatları
22 ayar bilezik, hem günlük kullanım hem de yatırım açısından değerini koruyan bir altın türüdür. Fiyatı gram başına yaklaşık 5.170 TL civarındadır.
ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
- Küresel ons altın fiyatındaki değişimler
- Dolar/TL kuru
- Merkez bankalarının faiz politikaları
- Jeopolitik gelişmeler ve piyasa talebi
SIKÇA SORULAN SORULAR
Gram altın bugün ne kadar?
Güncel verilere göre gram altın 5.412 TL civarındadır.
Çeyrek altın kaç TL?
Çeyrek altın 9.258 TL’den işlem görmektedir.
22 ayar bilezik fiyatı nasıl hesaplanır?
22 ayar bilezik fiyatı, gram fiyatının bilezik ağırlığıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 10 gramlık bilezik yaklaşık 51.700 TL’dir.
Altın fiyatları neden düşer veya yükselir?
Altın fiyatları genellikle döviz kuru, ons fiyatı ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişir.
Altın, hem güvenli liman hem de uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini koruyor. Günlük değişimleri yakından takip ederek gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatlarında oluşan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu sayfa, güncel altın fiyatları hakkında en doğru ve anlık bilgileri sizlere sunmak amacıyla hazırlanmıştır.