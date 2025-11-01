Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Güncel Altın Fiyatları (Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Bilezik)

1 Kasım 2025 verilerine göre gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

BirBilgi
  • 01.11.2025 09:44
  • Giriş: 01.11.2025 09:44
  • Güncelleme: 01.11.2025 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Güncel Altın Fiyatları (Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Bilezik)
Foto: Depophotos

Altın fiyatları yatırımcıların ve kuyumcuların en çok takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Piyasalarda son güncellemeye göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ile 22 ayar bilezik değerleri aşağıda yer almaktadır. Güncel rakamlar ve detaylı tabloyla siz de altın yatırımlarınızı takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI (01 KASIM 2025 GÜNCEL VERİLER)

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)Değişim (%)Güncelleme Saati
Gram Altın (24 Ayar)5.411,595.412,39-0,33%23:59
22 Ayar Altın (Gram)5.108,265.356,13-0,74%23:54
Çeyrek Altın9.154,009.258,00-0,74%23:54
Yarım Altın18.307,0018.504,00-0,74%23:54
Tam Altın36.190,4136.905,300,46%17:11
22 Ayar Bilezik (Gram)5.118,475.170,40-0,53%08:08

BİLEZİK FİYATLARI (5, 10, 20, 30 GRAM)

22 ayar bilezik fiyatları, gram fiyatı üzerinden hesaplanır. Aşağıda örnek hesaplama tablosu yer almaktadır.

Bilezik GramıYaklaşık Fiyat (TL)
5 Gram≈ 25.852 TL
10 Gram≈ 51.704 TL
20 Gram≈ 103.408 TL
30 Gram≈ 155.112 TL

ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL DURUM

Gram Altın

Gram altın 5.412 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel altın ons fiyatı ve dolar/TL paritesi gram altın fiyatında belirleyici rol oynuyor.

22 Ayar Altın

22 ayar altın kuyumcularda sıklıkla bilezik ve takı üretiminde kullanılır. Gram fiyatı 5.356 TL civarında seyretmektedir.

Çeyrek, Yarım ve Tam Altın

Çeyrek altın 9.258 TL, yarım altın 18.504 TL, tam altın ise 36.905 TL seviyesindedir. Bu altın türleri düğün ve yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen ürünlerdir.

Bilezik Fiyatları

22 ayar bilezik, hem günlük kullanım hem de yatırım açısından değerini koruyan bir altın türüdür. Fiyatı gram başına yaklaşık 5.170 TL civarındadır.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  • Küresel ons altın fiyatındaki değişimler
  • Dolar/TL kuru
  • Merkez bankalarının faiz politikaları
  • Jeopolitik gelişmeler ve piyasa talebi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gram altın bugün ne kadar?

Güncel verilere göre gram altın 5.412 TL civarındadır.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın 9.258 TL’den işlem görmektedir.

22 ayar bilezik fiyatı nasıl hesaplanır?

22 ayar bilezik fiyatı, gram fiyatının bilezik ağırlığıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 10 gramlık bilezik yaklaşık 51.700 TL’dir.

Altın fiyatları neden düşer veya yükselir?

Altın fiyatları genellikle döviz kuru, ons fiyatı ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişir.

Altın, hem güvenli liman hem de uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini koruyor. Günlük değişimleri yakından takip ederek gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatlarında oluşan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu sayfa, güncel altın fiyatları hakkında en doğru ve anlık bilgileri sizlere sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

BirGün'e Abone Ol