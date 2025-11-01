Güncel Altın Fiyatları (Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Bilezik)

Altın fiyatları yatırımcıların ve kuyumcuların en çok takip ettiği veriler arasında yer alıyor. Piyasalarda son güncellemeye göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ile 22 ayar bilezik değerleri aşağıda yer almaktadır. Güncel rakamlar ve detaylı tabloyla siz de altın yatırımlarınızı takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI (01 KASIM 2025 GÜNCEL VERİLER)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Saati Gram Altın (24 Ayar) 5.411,59 5.412,39 -0,33% 23:59 22 Ayar Altın (Gram) 5.108,26 5.356,13 -0,74% 23:54 Çeyrek Altın 9.154,00 9.258,00 -0,74% 23:54 Yarım Altın 18.307,00 18.504,00 -0,74% 23:54 Tam Altın 36.190,41 36.905,30 0,46% 17:11 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.118,47 5.170,40 -0,53% 08:08

BİLEZİK FİYATLARI (5, 10, 20, 30 GRAM)

22 ayar bilezik fiyatları, gram fiyatı üzerinden hesaplanır. Aşağıda örnek hesaplama tablosu yer almaktadır.

Bilezik Gramı Yaklaşık Fiyat (TL) 5 Gram ≈ 25.852 TL 10 Gram ≈ 51.704 TL 20 Gram ≈ 103.408 TL 30 Gram ≈ 155.112 TL

ALTIN TÜRLERİNE GÖRE GÜNCEL DURUM

Gram Altın

Gram altın 5.412 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel altın ons fiyatı ve dolar/TL paritesi gram altın fiyatında belirleyici rol oynuyor.

22 Ayar Altın

22 ayar altın kuyumcularda sıklıkla bilezik ve takı üretiminde kullanılır. Gram fiyatı 5.356 TL civarında seyretmektedir.

Çeyrek, Yarım ve Tam Altın

Çeyrek altın 9.258 TL, yarım altın 18.504 TL, tam altın ise 36.905 TL seviyesindedir. Bu altın türleri düğün ve yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen ürünlerdir.

Bilezik Fiyatları

22 ayar bilezik, hem günlük kullanım hem de yatırım açısından değerini koruyan bir altın türüdür. Fiyatı gram başına yaklaşık 5.170 TL civarındadır.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Küresel ons altın fiyatındaki değişimler

Dolar/TL kuru

Merkez bankalarının faiz politikaları

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa talebi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gram altın bugün ne kadar?

Güncel verilere göre gram altın 5.412 TL civarındadır.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın 9.258 TL’den işlem görmektedir.

22 ayar bilezik fiyatı nasıl hesaplanır?

22 ayar bilezik fiyatı, gram fiyatının bilezik ağırlığıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 10 gramlık bilezik yaklaşık 51.700 TL’dir.

Altın fiyatları neden düşer veya yükselir?

Altın fiyatları genellikle döviz kuru, ons fiyatı ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişir.

Altın, hem güvenli liman hem de uzun vadeli yatırım aracı olarak önemini koruyor. Günlük değişimleri yakından takip ederek gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatlarında oluşan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu sayfa, güncel altın fiyatları hakkında en doğru ve anlık bilgileri sizlere sunmak amacıyla hazırlanmıştır.