Güncel Altın Fiyatları | Tam Altın, Çeyrek Altın, Gram Altın ve Bilezik Bugün Kaç Lira?

Altın fiyatları bugün, hem yatırımcıların hem de düğün sezonu alışverişi yapanların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları anlık olarak değişirken, “altın ne kadar oldu?” sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, bilezik fiyatları bugün, Ata altın ve Hamit altın dahil olmak üzere piyasadaki en güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN (SERBEST PİYASA)

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın (TL/GR) 6.250,51 TL 6.251,35 TL %0,91 Çeyrek Altın 10.348,00 TL 10.444,00 TL %0,08 Yarım Altın 20.695,00 TL 20.888,00 TL %0,08 Cumhuriyet Altını 41.264,00 TL 41.615,00 TL %0,07 Tam Altın 40.590,87 TL 41.399,40 TL %0,77 Ata Altın 41.859,34 TL 42.923,30 TL %0,77 Hamit Altın 41.296,47 TL 41.647,95 TL %0,15 Reşat Altını 41.296,47 TL 41.647,95 TL %0,15 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.785,47 TL 5.830,45 TL -0,01% 18 Ayar Altın (Gram) 4.562,87 TL 4.563,49 TL %0,91 14 Ayar Altın (Gram) 3.495,03 TL 3.649,96 TL %0,07

ONS ALTIN VE ULUSLARARASI ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı, küresel piyasalardaki yönü belirleyen en önemli göstergelerden biri. Bugün itibarıyla altın (ONS) fiyatı 4.508,22 dolar alış ve 4.508,84 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

Altının ons bazındaki hareketleri, “altın fiyatı yükselir mi?” sorusunun da daha sık sorulmasına neden oluyor.

BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Özellikle düğün alışverişlerinde tercih edilen 22 ayar bilezik gram fiyatı, bugün 5.830,45 TL satış seviyesinde. Bu rakam, bilezik fiyatları bugün başlığı altında en çok araştırılan veriler arasında yer alıyor.

ALTIN YATIRIMI YAPANLAR İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

Altın yatırım tavsiyeleri arayanlar için gram altın ve ons altın fiyatları belirleyici oluyor. Ayrıca altın geri alım fiyatları, bozdurma işlemlerinde önemli bir kriter.

Yatırımcılar ayrıca yastık altı altın değer hesaplama yaparak mevcut birikimlerinin güncel karşılığını da kolayca hesaplayabiliyor.

Gram altın fiyatı bugün kaç TL?

Altın gram kaç TL sorusunun yanıtı: Gram altın bugün 6.251,35 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı, bugün 10.444 TL satış seviyesinde.

Tam altın ve Ata altın fiyatı kaç lira?

Tam altın fiyatı 41.399,40 TL, Ata altın fiyatı ise 42.923,30 TL seviyesinde.

Hamit altın fiyatı ne kadar?

Hamit altın fiyatı, bugün 41.647,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselir mi?

Ons altın ve gram altındaki yukarı yönlü hareket, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğine işaret ediyor.

Güncel altın fiyatları, gramdan çeyreğe, tam altından bileziğe kadar geniş bir yelpazede yakından takip ediliyor. Bugünkü rakamlar, hem yatırımcılar hem de fiziki altın alıcıları için önemli bir referans oluşturuyor.

Altın piyasasındaki gelişmeleri anlık takip etmek, doğru alım-satım kararları açısından büyük önem taşıyor.