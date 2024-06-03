Güncel Döviz Kurları 3 Haziran | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 3 Haziran 2024 gününde dolar güne 32,2135 liradan başlarken euro ise 34,9915 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 3 Haziran'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
Güncel Döviz Kurları 3 Haziran | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2135 liradan, Euro 34,9915 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar güncel döviz kurları 3 Haziran araştırmasını yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
Güncel Döviz Kurları
3 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|32,2135 TL
|32,2198 TL
|Euro (€)
|34,9915 TL
|35,0123 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|41,0449 TL
|41,0589 TL
|1 Dolar (1 $)
|32,2135 TL
|32,2198 TL
|İsviçre Frangı
|35,7017 TL
|35,7196 TL
*Döviz kurları 09.30'da yazılmıştır.
Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?
Bugün euro, dolar, sterlin TL alış/satış karşılıkları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
Dolar ne kadar?
- Dolar ($) Alış: 32,2135 TL
- Dolar ($) Satış: 32,2198 TL
Euro ne kadar?
- Euro (€) Alış: 34,9915 TL
- Euro (€) Satış: 35,0123 TL
Sterlin ne kadar?
- Sterlin (£) Alış: 41,0449 TL
- Sterlin (£) Satış: 41,0589 TL
*Euro, dolar, sterlin fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
Dolar kaç TL?
Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2135 liradan satış ise 32,2198 liradan işlem görüyor.
Döviz Kurlarında son durum
Dolar ve euro, Türk Lirası karşısındaki yatay seyrini yeni haftada da sürdürüyor.
Serbest piyasada 32,1930 liradan alınan dolar, 32,1950 liradan satılıyor. 34,9410 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,2160 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0330 lira olmuştu.