Güncel Döviz Kurları 3 Haziran | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 3 Haziran 2024 gününde dolar güne 32,2135 liradan başlarken euro ise 34,9915 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 3 Haziran'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

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