Güncel Döviz Kurları 31 Mayıs | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 31 Mayıs 2024 gününde dolar güne 32,2636 liradan başlarken euro ise 34,9355 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 31 Mayıs'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
Güncel Döviz Kurları 31 Mayıs | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2636 liradan, Euro 34,9355 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar güncel döviz kurları 31 Mayıs araştırmasını yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!
Güncel Döviz Kurları
31 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|32,2636 TL
|32,2716 TL
|Euro (€)
|34,9355 TL
|34,9536 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|41,0465 TL
|41,0651 TL
|1 Dolar (1 $)
|32,2636 TL
|32,2716 TL
|İsviçre Frangı
|35,6307 TL
|35,6513 TL
*Döviz kurları 09.30'da yazılmıştır.
Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?
Bugün euro, dolar, sterlin TL alış/satış karşılıkları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:
Dolar ne kadar?
- Dolar ($) Alış: 32,2636 TL
- Dolar ($) Satış: 32,2716 TL
Euro ne kadar?
- Euro (€) Alış: 34,9355 TL
- Euro (€) Satış: 34,9536 TL
Sterlin ne kadar?
- Sterlin (£) Alış: 41,0465 TL
- Sterlin (£) Satış: 41,0651 TL
*Euro, dolar, sterlin fiyatları 09.30'da yazılmıştır.
Dolar kaç TL?
Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2636 liradan satış ise 32,2716 liradan işlem görüyor.
Döviz Kurlarında son durum
Küresel piyasalarda, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.
Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izleyerek 2 bin 344 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 81,7 dolardan işlem görüyor.
Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.
Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından önümüzdeki dönemde bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
- 10.00 Türkiye, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
- 12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı TÜFE
- 15.30 ABD, nisan ayı kişisel tüketim harcamaları