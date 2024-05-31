Güncel Döviz Kurları 31 Mayıs | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 31 Mayıs 2024 gününde dolar güne 32,2636 liradan başlarken euro ise 34,9355 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 31 Mayıs'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

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