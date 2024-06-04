Güncel Döviz Kurları 4 Haziran | Dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yatırımcılar tarafından güncel döviz kurları araştırılmaya devam ediliyor. 4 Haziran 2024 gününde dolar güne 32,2529 liradan başlarken euro ise 35,1398 liradan işlem görüyor. Peki dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? 4 Haziran'a ait güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Güncel Döviz Kurları 4 Haziran | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,2529 liradan, Euro 35,1398 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar güncel döviz kurları 4 Haziran araştırmasını yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Güncel döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Güncel Döviz Kurları

4 Haziran 2024 serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,2529 TL 32,2581 TL Euro (€) 35,1398 TL 35,1544 TL İngiliz Sterlini (£) 41,2747 TL 41,2863 TL 1 Dolar (1 $) 32,2529 TL 32,2581 TL İsviçre Frangı 36,0916 TL 36,1097 TL

*Döviz kurları 09.30'da yazılmıştır.

Bugün euro, dolar, sterlin kaç TL?

Bugün euro, dolar, sterlin TL alış/satış karşılıkları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,2529 TL

32,2529 TL Dolar ($) Satış: 32,2581 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,1398 TL

35,1398 TL Euro (€) Satış: 35,1544 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,2747 TL

41,2747 TL Sterlin (£) Satış: 41,2863 TL

*Euro, dolar, sterlin fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç TL?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,2529 liradan satış ise 32,2581 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün de yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Öte yandan, dün dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla günü 104 seviyesinden tamamladı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,1'de seyrediyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak işsizlik verilerine çevrildi.

Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün 1,0920'ye çıkarak, 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Parite şu sıralarda 1,0910'dan işlem görüyor.

Asya pay piyasalarında ise negatif bir seyir öne çıkarken, analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık bir ay önce döviz piyasasına müdahale ettiğini düşündüklerini ifade ederek ilk kez resmi bir ağızdan müdahalenin gerçekleştiğinin teyidinin alındığını söyledi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı