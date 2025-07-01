GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Temmuz 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,8468 liradan, euro 47,0172 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 1 Temmuz 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

1 TEMMUZ 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

1 Temmuz 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,8468 TL 39,8506 TL Euro (€) 47,0172 TL 47,0360 TL İngiliz Sterlini (£) 54,9199 TL 54,9309 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,8468 TL

39,8468 TL Dolar ($) Satış: 39,8506 TL

EURO

Euro (€) Alış: 47,0172 TL

47,0172 TL Euro (€) Satış: 47,0360 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 54,9199 TL

54,9199 TL Sterlin (£) Satış: 54,9309 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.984,68 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,8468 TL'den alış, 39,8506 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.701,72 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 47,0172 TL'den alış, 47,0360 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8750 liradan, euro 47,0390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,8730 liradan alınan dolar, 39,8750 liradan satılıyor.

47,0370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,8040, euronun satış fiyatı ise 46,7140 lira olmuştu.