GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Temmuz 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 1 Temmuz 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 39,8468 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 47,0172 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 1 Temmuz 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,8468 liradan, euro 47,0172 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 1 Temmuz 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
1 TEMMUZ 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
1 Temmuz 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|39,8468 TL
|39,8506 TL
|Euro (€)
|47,0172 TL
|47,0360 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|54,9199 TL
|54,9309 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 39,8468 TL
- Dolar ($) Satış: 39,8506 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 47,0172 TL
- Euro (€) Satış: 47,0360 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 54,9199 TL
- Sterlin (£) Satış: 54,9309 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.984,68 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,8468 TL'den alış, 39,8506 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.701,72 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 1 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 47,0172 TL'den alış, 47,0360 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 39,8750 liradan, euro 47,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8730 liradan alınan dolar, 39,8750 liradan satılıyor.
47,0370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,8040, euronun satış fiyatı ise 46,7140 lira olmuştu.