GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,8187 liradan, euro 48,4508 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Ekim 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 EKİM 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Ekim 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,8187 TL 41,8321 TL Euro (€) 48,4508 TL 48,4641 TL İngiliz Sterlini (£) 55,6621 TL 55,6715 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Dolar ($) Alış: 41,8187 TL

41,8187 TL Dolar ($) Satış: 41,8321 TL

Euro (€) Alış: 48,4508 TL

48,4508 TL Euro (€) Satış: 48,4641 TL

Sterlin (£) Alış: 55,6621 TL

55,6621 TL Sterlin (£) Satış: 55,6715 TL

100 dolar toplamda 4.181,87 Türk lirasına eşittir.

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,8187 TL'den alış, 41,8321 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro toplamda 4.845,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,4508 TL'den alış, 48,4641 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8190 liradan, Euro 48,3880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,8170 liradan alınan dolar, 41,8190 liradan satılıyor. 48,3860 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 48,3880 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,7240, Euro'nun satış fiyatı ise 48,5350 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük devam etmesine neden oluyor.

Dünya genelinde gümrük tarifeleri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları başta olmak üzere ekonominin ilerleyişini etkileyen birçok konuda belirsizliklerin sürmesi yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik iyimserlikler arttı.

Söz konusu gelişmeyle Orta Doğu'da jeopolitik endişeler azalsa da diğer taraftan ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle veri akışının kesilmesi piyasalarda beklenti oluşumunu zorlaştırıyor.

Bu durum, yatırımcıların karar alma süreçlerini güçleştirirken, piyasaların yön arayışına girmesine neden oluyor.

AVRUPA BORSALARI ALMANYA HARİÇ SATICILI SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün Almanya hariç negatif seyrederken, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 10-11 Eylül tarihli toplantı tutanakları Yönetim Konseyi üyelerinin daha fazla faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Yönetim Konseyi üyelerinin mevcut faiz oranının korunarak ABD tarifelerinin, devam eden belirsizliklerin ve diğer risk faktörlerinin etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman kazanıldığını değerlendirdiklerini gösteren tutanaklarda, "Bu belirsizlik, faiz oranlarının sabit tutulmasını da haklı çıkarabilir. Özellikle mevcut durumun bir noktada önemli ölçüde değişmesi muhtemel, ancak şu anda ne zaman ve hangi yönde olacağını bilmek zor" ifadesi kullanıldı.

Asya tarafında ise Güney Kore hariç negatif bir görünüm hakimken, Japonya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin üzerinde artarken, yıllık olarak da yüzde 2,7 ile beklentileri aştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

• ABD'de kamu kurumu verileri açıklanmayacak.