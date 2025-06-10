GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,2283 liradan, euro 44,7589 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,2283 TL 39,2305 TL Euro (€) 44,7589 TL 44,7687 TL İngiliz Sterlini (£) 52,9355 TL 52,9595 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,2283 TL

39,2283 TL Dolar ($) Satış: 39,2305 TL

EURO

Euro (€) Alış: 44,7589 TL

44,7589 TL Euro (€) Satış: 44,7687 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 52,9355 TL

52,9355 TL Sterlin (£) Satış: 52,9595 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.922,83 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,2283 TL'den alış, 39,2305 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.475,89 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 44,7589 TL'den alış, 44,7687 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2890 liradan, Euro 44,8620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,2870 liradan alınan dolar, 39,2890 liradan satılıyor. 44,8600 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.