GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5004 liradan, euro 39,5825 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,5004 TL 36,5362 TL Euro (€) 39,5825 TL 39,6656 TL İngiliz Sterlini (£) 47,1576 TL 47,2574 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,5004 TL

36,5004 TL Dolar ($) Satış: 36,5362 TL

EURO

Euro (€) Alış: 39,5825 TL

39,5825 TL Euro (€) Satış: 39,6656 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 47,1576 TL

47,1576 TL Sterlin (£) Satış: 47,2574 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.650,04 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5004 TL'den alış, 36,5362 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.958,25 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,5825 TL'den alış, 39,6656 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro 39,5700 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,5260 liradan alınan dolar, 36,5280 liradan satılıyor.

39,5680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,5700 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,4480 lira, euronun satış fiyatı ise 39,5810 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.