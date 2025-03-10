GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 10 Mart 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 36,5004 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 39,5825 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5004 liradan, euro 39,5825 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
10 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
10 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|36,5004 TL
|36,5362 TL
|Euro (€)
|39,5825 TL
|39,6656 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|47,1576 TL
|47,2574 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 36,5004 TL
- Dolar ($) Satış: 36,5362 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 39,5825 TL
- Euro (€) Satış: 39,6656 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 47,1576 TL
- Sterlin (£) Satış: 47,2574 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.650,04 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5004 TL'den alış, 36,5362 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.958,25 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,5825 TL'den alış, 39,6656 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, euro 39,5700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,5260 liradan alınan dolar, 36,5280 liradan satılıyor.
39,5680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,5700 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,4480 lira, euronun satış fiyatı ise 39,5810 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.