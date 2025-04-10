GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 37,9370 liradan, euro 41,7912 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 37,9370 TL 37,9406 TL Euro (€) 41,7912 TL 41,8086 TL İngiliz Sterlini (£) 48,8937 TL 48,9173 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 37,9370 TL

37,9370 TL Dolar ($) Satış: 37,9406 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,7912 TL

41,7912 TL Euro (€) Satış: 41,8086 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 48,8937 TL

48,8937 TL Sterlin (£) Satış: 48,9173 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.793,70 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 37,9370 TL'den alış, 37,9406 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.179,12 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,7912 TL'den alış, 41,8086 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9730 liradan, euro 41,7080 liradan güne başladı. Serbest piyasada 37,9710 liradan alınan dolar, 37,9730 liradan satılıyor.

41,7060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,7080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 42,0200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA "TARİFELERE ARA" RALLİSİ YAŞANIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı. Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

Oval Ofiste açıklamalarda da bulunan Trump, misilleme yapmayan ülkelere yönelik 90 günlük tarifeleri duraklatma kararına ilişkin, "Son birkaç gündür bu konu hakkında düşündüğümü söyleyebilirim. Bu kararı içimizden gelerek aldık." dedi.

"Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi." diyen Trump, borsaların tarihin en büyük sıçramalarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığına "Bir noktada telefonda görüşeceğiz." yorumunu yaparken, "Devlet Başkanı Şi'yi severim, ona saygı duyarım, ancak ülkemize iyi davranmadılar. O benim arkadaşım, onu severim." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Şi ile görüşmek ve konuşmak istediğini ifade eden Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin halen devam ettiğini ancak 90 günlük ertelemenin müzakerelere imkan tanıması açısından olumlu karşılandığını belirtti.

Bu gelişmeler sonrası "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi'nin yüzde 35'ün üzerinde düşüşle 33,62 değerine geriledi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarını açıkladı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, bir dizi hükümet politikasının ekonomik görünüm üzerindeki net etkisine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığını belirtti." ifadesi yer aldı.

Analistler, ABD'de enflasyonun gidişatına ilişkin daha fazla bilgi için bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edileceğini söyledi.