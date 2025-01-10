GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,4071 liradan, euro 36,4703 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,4071 TL 35,4213 TL Euro (€) 36,4703 TL 36,4946 TL İngiliz Sterlini (£) 43,5416 TL 43,5724 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,4071 TL

35,4071 TL Dolar ($) Satış: 35,4213 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,4703 TL

36,4703 TL Euro (€) Satış: 36,4946 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,5416 TL

43,5416 TL Sterlin (£) Satış: 43,5724 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.540,71 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,4071 TL'den alış, 35,4213 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.647,03 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,4703 TL'den alış, 36,4946 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4240 liradan, euro 36,4370 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,4220 liradan alınan dolar, 35,4240 liradan satılıyor.

36,4350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4370 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'NİN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.