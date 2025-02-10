GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,0322 liradan, euro 37,3625 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 10 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,0322 TL 36,0556 TL Euro (€) 37,1858 TL 37,2216 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6897 TL 44,7193 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,0322 TL

36,0322 TL Dolar ($) Satış: 36,0556 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1858 TL

37,1858 TL Euro (€) Satış: 37,2216 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6897 TL

44,6897 TL Sterlin (£) Satış: 44,7193 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.603,22 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,0322 TL'den alış, 36,0556 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.718,58 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1858 TL'den alış, 37,2216 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0370 liradan, euro 37,1650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,0350 liradan alınan dolar, 36,0370 liradan satılıyor.

37,1630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1650 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,9810 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri artırdığını belirterek, ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti.