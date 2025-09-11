GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,2930 liradan, euro 48,2072 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Eylül 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,2930 TL 41,2957 TL Euro (€) 48,3996 TL 48,4093 TL İngiliz Sterlini (£) 55,9365 TL 55,9583 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.129,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,2930 TL'den alış, 41,2957 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.839,96 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,3996 TL'den alış, 48,4093 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, euro 48,3750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor.

48,3730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,3750 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2850, euronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ENFLASYON VE FAİZ KARARLARINDA

Öte yandan küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları piyasaların odağında olacak.

ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.