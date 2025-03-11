GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5730 liradan, euro 39,6575 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,5730 TL 36,5859 TL Euro (€) 39,6575 TL 39,6914 TL İngiliz Sterlini (£) 47,1196 TL 47,1526 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,5730 TL

36,5730 TL Dolar ($) Satış: 36,5859 TL

EURO

Euro (€) Alış: 39,6575 TL

39,6575 TL Euro (€) Satış: 39,6914 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 47,1196 TL

47,1196 TL Sterlin (£) Satış: 47,1526 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.657,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5730 TL'den alış, 36,5859 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.965,75 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,6575 TL'den alış, 39,6914 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, euro 39,6710 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,5730 liradan alınan dolar, 36,5750 liradan satılıyor.

39,6690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,6710 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 39,6260 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.