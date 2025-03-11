GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 11 Mart 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 36,5730 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 39,6575 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,5730 liradan, euro 39,6575 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
11 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
11 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|36,5730 TL
|36,5859 TL
|Euro (€)
|39,6575 TL
|39,6914 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|47,1196 TL
|47,1526 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 36,5730 TL
- Dolar ($) Satış: 36,5859 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 39,6575 TL
- Euro (€) Satış: 39,6914 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 47,1196 TL
- Sterlin (£) Satış: 47,1526 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.657,30 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,5730 TL'den alış, 36,5859 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.965,75 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,6575 TL'den alış, 39,6914 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, euro 39,6710 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5730 liradan alınan dolar, 36,5750 liradan satılıyor.
39,6690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,6710 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 39,6260 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLUYOR
Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.