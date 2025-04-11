GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0590 liradan, euro 42,9120 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0590 TL 38,0654 TL Euro (€) 42,9120 TL 42,9460 TL İngiliz Sterlini (£) 49,4762 TL 49,4993 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

11 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0590 TL

38,0590 TL Dolar ($) Satış: 38,0654 TL

EURO

Euro (€) Alış: 42,9120 TL

42,9120 TL Euro (€) Satış: 42,9460 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,4762 TL

49,4762 TL Sterlin (£) Satış: 49,4993 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.805,90 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0590 TL'den alış, 38,0654 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.291,20 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 42,9120 TL'den alış, 42,9460 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0620 liradan, euro 42,9920 liradan güne başladı. Serbest piyasada dolar 38,0600 liradan, euro 42,9900 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 37,9150 lira, euronun satış fiyatı ise 42,2310 lira olmuştu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puandan tamamladı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından dün İstanbul'da düzenlenen "Yükselen Pazarlar Forumu" kapsamında OECD Türkiye İnceleme Raporu'nun tanıtım etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel alanda yaşanan dalgalanmaların büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini belirtti.

Şimşek "Buna rağmen kamu maliyesinde harcama disiplini sağlayacağız, enflasyonu düşürmeyi başaracağız. Gelir üzerinde doğrudan kontrolümüz yok, ancak büyüme beklentisi düşük olsa da bu durum iç talebi ve dolayısıyla enflasyonu aşağı çekecektir. Yani sonuç olarak enflasyonu düşürmeyi başaracağız" dedi.

Petrol fiyatlarındaki gelişmeleri de değerlendiren Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, şubat ayı dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, nisan ayı piyasa katılımcıları anketi - yıl sonu TÜFE

10.00 Türkiye, şubat ayı perakende satışlar

12.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi