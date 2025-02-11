GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,0164 liradan, euro 37,3625 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 11 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,0164 TL 36,0343 TL Euro (€) 37,1492 TL 37,1745 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5383 TL 44,5876 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

11 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,0164 TL

36,0164 TL Dolar ($) Satış: 36,0343 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1492 TL

37,1492 TL Euro (€) Satış: 37,1745 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5383 TL

44,5383 TL Sterlin (£) Satış: 44,5876 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.601,64 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,0164 TL'den alış, 36,0343 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.714,92 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1492 TL'den alış, 37,1745 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0280 liradan, euro 37,1190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0260 liradan alınan dolar, 36,0280 liradan satılıyor.

37,1170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9940 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'A ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak. Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret etti.