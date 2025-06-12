GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,3005 liradan, euro 45,4123 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 12 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,3005 TL 39,2305 TL Euro (€) 45,4123 TL 45,4242 TL İngiliz Sterlini (£) 53,3166 TL 53,3650 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

12 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,3005 TL

39,3005 TL Dolar ($) Satış: 39,3040 TL

EURO

Euro (€) Alış: 45,4123 TL

45,4123 TL Euro (€) Satış: 45,4242 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,3166 TL

53,3166 TL Sterlin (£) Satış: 53,3650 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.930,05 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,3005 TL'den alış, 39,3040 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.541,23 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 45,4123 TL'den alış, 45,4242 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar güne yatay seyir ve hafif düşüşle başladı.

An itibariyle (09.20) dolar 39,2 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 39,19 seviyesinde tamamlamıştı.