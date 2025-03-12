GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,6070 liradan, euro 39,8922 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 12 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,6070 TL 36,6139 TL Euro (€) 39,8922 TL 39,9080 TL İngiliz Sterlini (£) 47,3100 TL 47,3368 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

12 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,6070 TL

36,6070 TL Dolar ($) Satış: 36,6139 TL

EURO

Euro (€) Alış: 39,8922 TL

39,8922 TL Euro (€) Satış: 39,9080 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 47,3100 TL

47,3100 TL Sterlin (£) Satış: 47,3368 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.660,70 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,6070 TL'den alış, 36,6139 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.989,22 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,8922 TL'den alış, 39,9080 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5980 liradan, euro 39,9390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,5960 liradan alınan dolar, 36,5980 liradan satılıyor.

39,9370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,9390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,5910 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9510 lira olmuştu.