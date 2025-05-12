GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,7374 liradan, euro 43,2745 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 12 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,7374 TL 38,7407 TL Euro (€) 43,2745 TL 43,2824 TL İngiliz Sterlini (£) 51,3182 TL 51,3418 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

12 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,7374 TL

38,7374 TL Dolar ($) Satış: 38,7407 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,2745 TL

43,2745 TL Euro (€) Satış: 43,2824 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,3182 TL

51,3182 TL Sterlin (£) Satış: 51,3418 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.873,74 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,7374 TL'den alış, 38,7407 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.327,45 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,2745 TL'den alış, 43,2824 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7440 liradan, euro 43,5220 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 38,7420 liradan alınan dolar, 38,7440 liradan satılıyor.

43,5200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5220 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,7450 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7070 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA İYİMSER BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin olarak Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bessent, ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de görüşmeleri çok yapıcı olarak nitelendirdi.

Analistler, tarafları memnun eden bir ticaret anlaşmasının bir süredir risk algısının yüksek olduğu küresel pay piyasalarında suları durultabileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın küresel ekonomik belirsizliklerin azalmasında da önemli rol oynayacağını söyledi.