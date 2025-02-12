GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,0668 liradan, euro 37,3858 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 12 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,0668 TL 36,0841 TL Euro (€) 37,3858 TL 37,4213 TL İngiliz Sterlini (£) 44,9056 TL 44,9586 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

12 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,0668 TL

36,0668 TL Dolar ($) Satış: 36,0841 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3858 TL

37,3858 TL Euro (€) Satış: 37,4213 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,9056 TL

44,9056 TL Sterlin (£) Satış: 44,9586 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.606,68 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,0668 TL'den alış, 36,0841 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.738,58 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3858 TL'den alış, 37,4213 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0550 liradan, euro 37,3480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0530 liradan alınan dolar, 36,0550 liradan satılıyor.

37,3460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.