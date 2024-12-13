GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,9381 liradan, euro 36,5623 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 13 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,9381 TL 34,8776 TL Euro (€) 36,5623 TL 36,5807 TL İngiliz Sterlini (£) 44,2668 TL 44,3054 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

13 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,9381 TL

34,9381 TL Dolar ($) Satış: 34,9588 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5623 TL

36,5623 TL Euro (€) Satış: 36,5807 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2668 TL

44,2668 TL Sterlin (£) Satış: 44,3054 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.493,81 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,9381 TL'den alış, 34,9588 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.656,23 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5623 TL'den alış, 36,5807 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, euro 36,6110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,9470 liradan alınan dolar, 34,9490 liradan satılıyor.

36,6090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.