GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Haziran 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Haziran euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 39,4336 liradan, euro 45,6296 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 13 Haziran 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 HAZİRAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Haziran 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 39,4336 TL 39,4419 TL Euro (€) 45,6296 TL 45,6609 TL İngiliz Sterlini (£) 53,4472 TL 53,5042 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

13 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 39,4336 TL

39,4336 TL Dolar ($) Satış: 39,4419 TL

EURO

Euro (€) Alış: 45,6296 TL

45,6296 TL Euro (€) Satış: 45,6609 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,4472 TL

53,4472 TL Sterlin (£) Satış: 53,5042 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.933,6 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 39,4336 TL'den alış, 39,4419 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.562,96 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Haziran 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 45,6296 TL'den alış, 45,6609 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4280 liradan, euro 45,5110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 39,4260 liradan, euro 45,5090 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 39,3310, euronun satış fiyatı ise 45,7010 lira olmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

Saldırının ardından Brent petrolde sert hareketler görüldü. Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı şubattan bu yana en yüksek seviyesi olan 76,3 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 7,7 artışla 74,9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan gerilimlerin İran'ın karşılık vermesiyle daha da tırmanabileceğine yönelik endişeler, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi güçlendirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gerilemesini son 5 iş gününe taşıyarak yüzde 4,34'e kadar indi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkileri ile Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi ve Almanya'nın enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: