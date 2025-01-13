GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,4690 liradan, euro 36,2968 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 13 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,4690 TL 35,4746 TL Euro (€) 36,2968 TL 36,3068 TL İngiliz Sterlini (£) 43,1290 TL 43,1427 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

13 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,4690 TL

35,4690 TL Dolar ($) Satış: 35,4746 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,2968 TL

36,2968 TL Euro (€) Satış: 36,3068 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,1290 TL

43,1290 TL Sterlin (£) Satış: 43,1427 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.546,90 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,4690 TL'den alış, 35,4746 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.629,68 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,2968 TL'den alış, 36,3068 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4520 liradan, euro 36,2640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,4500 liradan alınan dolar, 35,4520 liradan satılıyor.

36,2620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,2640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3310 lira olmuştu.