GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,1117 liradan, euro 37,7815 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 13 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,1117 TL 36,1185 TL Euro (€) 37,7815 TL 37,7988 TL İngiliz Sterlini (£) 45,2957 TL 45,3250 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

13 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,1117 TL

36,1117 TL Dolar ($) Satış: 36,1185 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,7815 TL

37,7815 TL Euro (€) Satış: 37,7988 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,2957 TL

45,2957 TL Sterlin (£) Satış: 45,3250 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.611,17 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,1117 TL'den alış, 36,1185 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.778,15 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,7815 TL'den alış, 37,7988 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,1170 liradan, euro 37,8160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,1150 liradan alınan dolar, 36,1170 liradan satılıyor.

37,8140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,1050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.