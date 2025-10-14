GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,8302 TL 41,8318 TL Euro (€) 48,3646 TL 48,3729 TL İngiliz Sterlini (£) 55,5148 TL 55,5228 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

100 dolar toplamda 4.183,02 Türk lirasına eşittir.

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,8302 TL'den alış, 41,8318 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro toplamda 4.836,46 Türk Lirasına eşittir.

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,3646 TL'den alış, 48,3729 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8220 liradan, avro 48,4890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,8200 liradan alınan dolar, 41,8220 liradan satılıyor.

48,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4890 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,8010, avronun satış fiyatı ise 48,3790 lira olmuştu.