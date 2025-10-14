GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 14 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,8302 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,3646 TL üzerinden işlem görüyor.
14 EKİM 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
14 Ekim 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|41,8302 TL
|41,8318 TL
|Euro (€)
|48,3646 TL
|48,3729 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|55,5148 TL
|55,5228 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
14 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 41,8302 TL
- Dolar ($) Satış: 41,8318 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 48,3646 TL
- Euro (€) Satış: 48,3729 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 55,5148 TL
- Sterlin (£) Satış: 55,5228 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 4.183,02 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,8302 TL'den alış, 41,8318 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.836,46 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,3646 TL'den alış, 48,3729 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8220 liradan, avro 48,4890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,8200 liradan alınan dolar, 41,8220 liradan satılıyor.
48,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,4890 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,8010, avronun satış fiyatı ise 48,3790 lira olmuştu.