GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,7969 liradan, euro 43,4380 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 14 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

14 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

14 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,7969 TL 38,8012 TL Euro (€) 43,4380 TL 43,4485 TL İngiliz Sterlini (£) 51,6719 TL 51,6943 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

14 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,7969 TL

38,7969 TL Dolar ($) Satış: 38,8012 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,4380 TL

43,4380 TL Euro (€) Satış: 43,4485 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,6719 TL

51,6719 TL Sterlin (£) Satış: 51,6943 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.879,69 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,7969 TL'den alış, 38,8012 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.343,80 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,4380 TL'den alış, 43,4485 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7840 liradan, euro 43,4280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,7820 liradan alınan dolar, 38,7840 liradan satılıyor.

43,4260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,4280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7710 lira, euronun satış fiyatı ise 43,2380 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GEÇİCİ TARİFE İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik sürerken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin ise tamamen giderilemediği değerlendiriliyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında uygulamaya aldığı gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Öte yandan, tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceği ve enflasyonist baskıları yeniden canlandıracağına yönelik endişeler sürerken, ABD'de son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi söz konusu gerginliğin bir miktar azalmasına yardımcı oldu.

Analistler, dün açıklanan enflasyon verilerinin tarifelerin etkilerini kısmen yansıttığını belirterek, özellikle mayıs ayı enflasyon verilerinde gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkilerinin net olarak anlaşılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankasının (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen para politikası adımı atmak için tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini bekleyeceği öngörüleri artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yapacağı faiz indirimine yönelik beklentiler eylül ayına kaydığı görüldü. Fiyatlamalarda Bankanın yıl genelinde ise toplam 2 kez politika faizini indireceği öngörülüyor.