GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,4811 liradan, euro 36,3869 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 14 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

14 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

14 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,4811 TL 35,4978 TL Euro (€) 36,3869 TL 36,4165 TL İngiliz Sterlini (£) 43,3449 TL 43,3954 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,4811 TL

35,4811 TL Dolar ($) Satış: 35,4978 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3869 TL

36,3869 TL Euro (€) Satış: 36,4165 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,3449 TL

43,3449 TL Sterlin (£) Satış: 43,3954 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.548,11 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,4811 TL'den alış, 35,4978 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.638,69 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3869 TL'den alış, 36,4165 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4880 liradan, euro 36,3640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,4860 liradan alınan dolar, 35,4880 liradan satılıyor.

36,3620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,4980 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2300 lira olmuştu.