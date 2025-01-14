GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 14 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,4811 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 36,3869 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 14 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,4811 liradan, euro 36,3869 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 14 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
14 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
14 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,4811 TL
|35,4978 TL
|Euro (€)
|36,3869 TL
|36,4165 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|43,3449 TL
|43,3954 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,4811 TL
- Dolar ($) Satış: 35,4978 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,3869 TL
- Euro (€) Satış: 36,4165 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 43,3449 TL
- Sterlin (£) Satış: 43,3954 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.548,11 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,4811 TL'den alış, 35,4978 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.638,69 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3869 TL'den alış, 36,4165 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4880 liradan, euro 36,3640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,4860 liradan alınan dolar, 35,4880 liradan satılıyor.
36,3620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4980 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2300 lira olmuştu.