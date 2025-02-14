GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,2006 liradan, euro 37,9053 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 14 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

14 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

14 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,2006 TL 36,2049 TL Euro (€) 37,9053 TL 37,9153 TL İngiliz Sterlini (£) 45,5106 TL 45,5259 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

14 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,2006 TL

36,2006 TL Dolar ($) Satış: 36,2049 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9053 TL

37,9053 TL Euro (€) Satış: 37,9153 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,5106 TL

45,5106 TL Sterlin (£) Satış: 45,5259 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.620,06 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,2006 TL'den alış, 36,2049 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.790,53 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,9053 TL'den alış, 37,9153 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2061 liradan, euro 37,9155 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,1991 liradan alınan dolar, 36,2061 liradan satılıyor.

37,9036 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9155 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,1050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.