GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,8339 liradan, euro 48,7311 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 15 Ekim 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 EKİM 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Ekim 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,8339 TL 41,8477 TL Euro (€) 48,7311 TL 48,7412 TL İngiliz Sterlini (£) 55,9134 TL 55,9244 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

15 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 41,8339 TL

41,8339 TL Dolar ($) Satış: 41,8477 TL

EURO

Euro (€) Alış: 48,7311 TL

48,7311 TL Euro (€) Satış: 48,7412 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 55,9134 TL

55,9134 TL Sterlin (£) Satış: 55,9244 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.183,39 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 15 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,8339 TL'den alış, 41,8477 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.873,11 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 15 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7311 TL'den alış, 48,7412 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8340 liradan, euro 48,6430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,8320 liradan alınan dolar, 41,8340 liradan satılıyor.

48,6410 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6430 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,8300, euronun satış fiyatı ise 48,4540 lira olmuştu.