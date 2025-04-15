GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0590 liradan, euro 43,2182 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 15 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0590 TL 38,0654 TL Euro (€) 43,2182 TL 43,2576 TL İngiliz Sterlini (£) 50,3274 TL 50,3469 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

15 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0590 TL

38,0590 TL Dolar ($) Satış: 38,0654 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,2182 TL

43,2182 TL Euro (€) Satış: 43,2576 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 50,3274 TL

50,3274 TL Sterlin (£) Satış: 50,3469 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.805,90 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0590 TL'den alış, 38,0654 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.321,82 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,2182 TL'den alış, 43,2576 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38 liradan, euro 43,2 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 38,0160 liradan alınan dolar, 38,0180 liradan satılıyor.

43,3210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3230 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0610 lira, euronunsatış fiyatı ise 43,2580 lira olmuştu.