GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,5010 liradan, euro 36,6115 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 15 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,5010 TL 35,5043 TL Euro (€) 36,6115 TL 36,6253 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4602 TL 43,4748 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,5010 TL

35,5010 TL Dolar ($) Satış: 35,5043 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6115 TL

36,6115 TL Euro (€) Satış: 36,6253 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4602 TL

43,4602 TL Sterlin (£) Satış: 43,4748 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.550,10 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,5010 TL'den alış, 35,5043 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.661,15 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6115 TL'den alış, 36,6253 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5020 liradan, euro 36,5480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,5000 liradan alınan dolar, 35,5020 liradan satılıyor.

36,5460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.