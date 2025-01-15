GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 15 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,5010 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 36,6115 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 15 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,5010 liradan, euro 36,6115 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 15 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
15 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
15 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,5010 TL
|35,5043 TL
|Euro (€)
|36,6115 TL
|36,6253 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|43,4602 TL
|43,4748 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,5010 TL
- Dolar ($) Satış: 35,5043 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,6115 TL
- Euro (€) Satış: 36,6253 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 43,4602 TL
- Sterlin (£) Satış: 43,4748 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.550,10 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,5010 TL'den alış, 35,5043 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.661,15 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 15 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6115 TL'den alış, 36,6253 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 35,5020 liradan, euro 36,5480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,5000 liradan alınan dolar, 35,5020 liradan satılıyor.
36,5460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.