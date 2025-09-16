GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 11 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

16 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,3006 TL 41,3039 TL Euro (€) 48,7373 TL 48,7443 TL İngiliz Sterlini (£) 56,3120 TL 56,3292 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.130,06 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,3006 TL'den alış, 41,3039 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.873,73 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,7373 TL'den alış, 48,7443 TL'den satış işlemi görmektedir.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3130 liradan, Euro 48,7030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,3110 liradan alınan dolar, 41,3130 liradan satılıyor. 48,7010 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 48,7030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2900, Euro'nun satış fiyatı ise 48,5820 lira olmuştu.