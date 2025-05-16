GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,8341 liradan, euro 43,5501 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 16 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

16 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,8341 TL 38,8376 TL Euro (€) 43,5501 TL 43,5563 TL İngiliz Sterlini (£) 51,7344 TL 51,7444 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

16 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,8341 TL

38,8341 TL Dolar ($) Satış: 38,8376 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,5501 TL

43,5501 TL Euro (€) Satış: 43,5563 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,7344 TL

51,7344 TL Sterlin (£) Satış: 51,7444 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.883,41 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,8341 TL'den alış, 38,8376 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.355,01 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,5501 TL'den alış, 43,5563 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8550 liradan, euro 43,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,8530 liradan alınan dolar, 38,8550 liradan satılıyor.

43,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,5110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla oluşan iyimser havanın, ilave gümrük vergilerinin ekonomiler üzerindeki olası etkileri ve başta Fed olmak üzere birçok merkez bankasının politik belirsizlik içinde olması nedeniyle oluşan endişelere yerini bıraktığı gözleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.