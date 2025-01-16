GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,4610 liradan, euro 36,6115 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 16 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

16 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,4610 TL 35,4724 TL Euro (€) 36,6179 TL 36,6586 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4556 TL 43,5015 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

16 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,4610 TL

35,4610 TL Dolar ($) Satış: 35,4724 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6179 TL

36,6179 TL Euro (€) Satış: 36,6586 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4556 TL

43,4556 TL Sterlin (£) Satış: 43,5015 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.546,10 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,4610 TL'den alış, 35,4724 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.661,79 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6179 TL'den alış, 36,6586 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4780 liradan, euro 36,5990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,4760 liradan alınan dolar, 35,4780 liradan satılıyor.

36,5970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,4670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6600 lira olmuştu.