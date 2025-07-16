GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Temmuz 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Temmuz euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 40,2578 liradan, euro 46,8117 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 16 Temmuz 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

16 TEMMUZ 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Temmuz 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 40,2578 TL 40,2591 TL Euro (€) 46,8117 TL 46,8401 TL İngiliz Sterlini (£) 53,9375 TL 53,9522 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

16 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 40,2578 TL

40,2578 TL Dolar ($) Satış: 40,2591 TL

EURO

Euro (€) Alış: 46,8117 TL

46,8117 TL Euro (€) Satış: 46,8401 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 53,9375 TL

53,9375 TL Sterlin (£) Satış: 53,9522 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.025,78 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 40,2578 TL'den alış, 40,2591 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.681,17 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Temmuz 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 46,8117 TL'den alış, 46,8401 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2460 liradan, euro 46,8070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,2440 liradan alınan dolar, 40,2460 liradan satılıyor.

46,8050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,8070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,2110, euronun satış fiyatı ise 46,6060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Dünya ekonomilerinin çoğu enflasyon ve resesyon riskleri arasında denge arayışını sürdürürken, ABD'nin tarifeleri ekonomik göstergelerde etkisini göstermeye başladı. ABD'de açıklanan enflasyon verileri, tarifelerin etkisinin sınırlı ölçüde hissedildiğini gösterirken, Fed'in para politikası adımlarında temkinli kalabileceği öngörülerini güçlendirdi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Aylık enflasyon ocaktan, yıllık enflasyon da şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti. Piyasa beklentisi, çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, tarife kaynaklı risklerin mevcudiyetini koruduğuna dikkati çekerek, Fed'in enflasyon ve iş gücü piyasası görünümüne ilişkin daha fazla netlik elde edene kadar faiz indirimlerinde beklemede kalabileceğini kaydetti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler zayıflarken, Banka'nın yıl içinde toplam iki kez faiz indirimi yapacağı öngörüleri korunuyor.