GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,9844 liradan, euro 36,7666 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,9844 TL 34,9896 TL Euro (€) 36,7666 TL 36,7827 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4425 TL 44,4582 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,9844 TL

34,9844 TL Dolar ($) Satış: 34,9896 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7666 TL

36,7666 TL Euro (€) Satış: 36,7827 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4425 TL

44,4425 TL Sterlin (£) Satış: 44,4582 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.498,44 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,9844 TL'den alış, 34,9896 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.676,66 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7666 TL'den alış, 36,7827 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9700 liradan, euro 36,7660 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,9680 liradan alınan dolar, 34,9700 liradan satılıyor.

36,7640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,9640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.