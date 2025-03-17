GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,6837 liradan, euro 39,9296 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,6837 TL 36,6915 TL Euro (€) 39,9296 TL 39,9460 TL İngiliz Sterlini (£) 47,4489 TL 47,4824 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,6837 TL

36,6837 TL Dolar ($) Satış: 36,6915 TL

EURO

Euro (€) Alış: 39,9296 TL

39,9296 TL Euro (€) Satış: 39,9460 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 47,4489 TL

47,4489 TL Sterlin (£) Satış: 47,4824 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.668,37 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,6837 TL'den alış, 36,6915 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.992,96 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,9296 TL'den alış, 39,9460 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6750 liradan, euro 39,9330 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 36,6730 liradan, euro 39,9310 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,6740 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9220 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaştı.

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç talebi artırmaya yönelik eylem planı bölgedeki risk iştahını artıyor

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: