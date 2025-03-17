GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 17 Mart 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 36,6837 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 39,9296 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,6837 liradan, euro 39,9296 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
17 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
17 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|36,6837 TL
|36,6915 TL
|Euro (€)
|39,9296 TL
|39,9460 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|47,4489 TL
|47,4824 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 36,6837 TL
- Dolar ($) Satış: 36,6915 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 39,9296 TL
- Euro (€) Satış: 39,9460 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 47,4489 TL
- Sterlin (£) Satış: 47,4824 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.668,37 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,6837 TL'den alış, 36,6915 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.992,96 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,9296 TL'den alış, 39,9460 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 36,6750 liradan, euro 39,9330 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 36,6730 liradan, euro 39,9310 liradan alınıyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,6740 lira, euronun satış fiyatı ise 39,9220 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.
ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.
Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaştı.
Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç talebi artırmaya yönelik eylem planı bölgedeki risk iştahını artıyor
Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi
- 15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar
- 15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat sanayi endeksi