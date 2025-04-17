GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,1501 liradan, euro 43,6434 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,1501 TL 38,1563 TL Euro (€) 43,6434 TL 43,7460 TL İngiliz Sterlini (£) 50,8411 TL 50,8846 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,1501 TL

38,1501 TL Dolar ($) Satış: 38,1563 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,6434 TL

43,6434 TL Euro (€) Satış: 43,7460 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 50,8411 TL

50,8411 TL Sterlin (£) Satış: 50,8846 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.815,01 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,1563 TL'den alış, 38,0654 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.364,34 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 43,6434 TL'den alış, 43,7460 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1500 liradan, euro 43,3110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,1480 liradan alınan dolar, 38,1500 liradan satılıyor.

43,3090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,1330 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6440 lira olmuştu.