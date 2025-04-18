GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,1440 liradan, euro 43,4865 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,1440 TL 38,1487 TL Euro (€) 43,4865 TL 43,5392 TL İngiliz Sterlini (£) 50,6584 TL 50,7038 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,1440 TL

38,1440 TL Dolar ($) Satış: 38,1487 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,4865 TL

43,4865 TL Euro (€) Satış: 43,5392 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 50,6584 TL

50,6584 TL Sterlin (£) Satış: 50,7038 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.814,40 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,1440 TL'den alış, 38,1487 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.348,65 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Nisan 2025 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 43,4865 TL'den alış, 43,5392 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 173,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 223,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BANKALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI KREDİLERİ AZALDI

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalarak 77,4 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 0,4 yükselerek 31,6 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 19,2 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,4 yükselişle 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 18,8 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,2 azalarak 21,1 milyar dolar oldu.

TİCARİ KREDİLER ARTTI

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 64,2 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,2 artarak 59,8 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,2 artarak 4,4 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35,8'i dolar, yüzde 25,2'si euro, yüzde 23,7'si TL ve yüzde 15,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre artış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri azaldı.