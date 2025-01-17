GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,5407 liradan, euro 36,5628 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,5407 TL 35,5528 TL Euro (€) 36,5628 TL 36,5909 TL İngiliz Sterlini (£) 43,4123 TL 43,4398 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,5407 TL

35,5407 TL Dolar ($) Satış: 35,5528 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5628 TL

36,5628 TL Euro (€) Satış: 36,5909 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,4123 TL

43,4123 TL Sterlin (£) Satış: 43,4398 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.554,07 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,5407 TL'den alış, 35,5528 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.656,28 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5628 TL'den alış, 36,5909 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5380 liradan, euro 36,5800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,5360 liradan, euro ise 36,5780 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Asya tarafında ise bölgede açıklanan makroekonomilk verilerden alınan sinyaller ve Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: