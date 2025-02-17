GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,2082 liradan, euro 38,0039 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 17 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,2082 TL 36,2141 TL Euro (€) 38,0039 TL 38,0434 TL İngiliz Sterlini (£) 45,5841 TL 45,6052 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,2082 TL

36,2082 TL Dolar ($) Satış: 36,2141 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0039 TL

38,0039 TL Euro (€) Satış: 38,0434 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,5841 TL

45,5841 TL Sterlin (£) Satış: 45,6052 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.620,82 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,2082 TL'den alış, 36,2141 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.800.39 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0039 TL'den alış, 38,0434 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2280 liradan, euro 38,0340 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,2260 liradan alınan dolar, 36,2280 liradan satılıyor.

38,0320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0340 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,2170 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0150 lira olmuştu.