GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,0144 liradan, euro 36,8108 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 18 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,0144 TL 35,0225 TL Euro (€) 36,8108 TL 36,8242 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4870 TL 44,5056 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,0144 TL

35,0144 TL Dolar ($) Satış: 35,0225 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8108 TL

36,8108 TL Euro (€) Satış: 36,8242 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4870 TL

44,4870 TL Sterlin (£) Satış: 44,5056 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.501,44 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,0144 TL'den alış, 35,0225 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.681,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8108 TL'den alış, 36,8242 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,4840'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.